"Политического веса мамы хватит": Пугачева заставит Латвию извиниться перед Орбакайте?

Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Артистка узнала об этом перед началом гастрольного тура. Концерты исполнительнице хита "Бровки домиком" пришлось отменить.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что Орбакайте может помочь ее мать Алла Пугачева. Певица имеет сильное политическое влияние, и если привлечет своих друзей, то вынудит Латвию извиниться перед Кристиной.

"По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение", — заявил юрист в беседе с "Федерал Пресс".

Кроме того, старшая дочь Примадонны может оспорить в суде решение о запрете на въезд в Латвию, но скорей всего в суд певица пойдет только в крайнем случае.

Напомним, у Кристины Орбакайте в Юрмале есть элитная квартира. Жилье досталось певице в наследство от Бориса Моисеева.