Вучич прибыл в Москву

Запреты на полеты в Россию, введенные станами ЕС, не помешали президенту Сербии прибыть в Москву. Александр Вучич 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает Первый канал.

Сербские СМИ сообщили ранее, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию. Позже стало известно, что борт президента Сербии совершил вынужденную посадку в Баку и ожидает вылета в Москву.

В Кремле днем ранее сообщили, что ожидают сербского президента на праздничных мероприятиях в Москве. Кроме того, российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.