Си Цзиньпин прибыл на празднование Дня Победы в Москву

В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет председателя Китайской народной республики. Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Лайнер совершил посадку около 18:00 мск, передает ТАСС.

В преддверии китайского лидера "Российская газета" опубликовали его статью. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-российские отношения имеют мощный внутренний драйвер, не направлены против третьих сторон и не подвержены их влиянию.

Председатель КНР подчеркнул, что стороны совместно противостоят любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Пекином и Москвой. Китай и Россия - весомые державы, которые вносят конструктивный вклад в поддержание мировой стратегической стабильности.