Россия прекратила боевые действия в зоне СВО

Ровно в полночь в зоне спецоперации в силу вступило объявленное Владимиром Путиным перемирие. Оно продлится до ноля часов 11 мая, сообщает "ТВ Центр".

На время празднования 80-летия Победы российские войска приостановили все боевые действия. Такое решение было принято президентом из гуманитарных соображений. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру.

Если Киев нарушит перемирие наши Вооружённые силы дадут адекватный и эффективный ответ. В Кремле неоднократно подчёркивали, что готовы к мирным переговорам с Киевом, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, без предварительных условий.