Индия и Пакистан сели за стол переговоров

Первые с начала эскалации переговоры состоялись между Индией и Пакистаном. Они прошли на уровне советников по нацбезопасности. Однако, ситуация остаётся напряжённой. Нью-Дели обвинил Исламабад в ночном обстреле приграничных территорий. Несколько взрывов прогремели под утро в пакистанском Лахоре, там сбит индийский беспилотник.

Свою операцию возмездия "Синдпур" Индия начала ночными ракетными обстрелами территории Пакистана. Выпущено было не менее девяти баллистических ракет. Зафиксировано первое боевое применение сверхзвуковой крылатой ракеты Brahmos. Исламабад заявляет, что в ходе боёв сбили пять индийских истребителей, один из них Dassault Rafale.

В Дели подчёркивают: удары наносили исключительно по террористическим целям. Под эту категорию попали несколько лагерей на территории Пакистана, где, как считает Индия, проходят обучение исламистские группировки. Удары наносились не только с помощью ракетного вооружения, но и сбросами с коптеров. 17 террористов были уничтожены.

В Исламабаде, в свою очередь, заявили, что атаке подверглось гражданское население. Разрушены несколько мечетей. Ситуация накалена до предела. Премьер-министр Пакистана Шахбах Шариф объявил: Исламабад готов дать сильный отпор.

Если кто-то решит противостоять нам или вооружить наших врагов, то тогда Пакистан улыбнётся и ответит так, что история запомнит это навсегда. Если существование Пакистана окажется под угрозой - никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стран жить на этой планете.

Позже, правда, премьер министр пояснил: Пакистан готов к деэскалации конфликта, если Индия тоже прекратит наносить удары.

Напряжённость в регионе резко возросла две недели назад после нападения боевиков на туристов в Джамму и Кашмире. Тогда были убиты 26 человек и вину за это Нью-Дели возлагает исключительно на власти Пакистана. Ночной удар был превентивным - дабы не дать террористическим ячейкам напасть повторно.

В российском МИДе выразили беспокойство дестабилизацией в регионе и жёстко осудили акты насилия. Спустя всего восемь часов после закрытия воздушного пространства, Пакистан возобновил приём и отправление международных рейсов. Впрочем, ситуацию пока не удаётся взять под контроль. Индийские СМИ сообщают, что Пакистан нанёс удар по школе в густонаселенном районе Пунч в Джамму и Кашмире. Началась эвакуация населения.