Дональд Трамп сталкивается с проблемами сна из-за конфликта на Украине. Президент США переживает, что у него не получается добиться значимого прогресса в урегулировании ситуации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник в администрации Белого дома.

Согласно изданию, во время приватного разговора с крупными спонсорами, Трамп выразил своё беспокойство по поводу непрекращающихся боёв на Украине, отметив, что это становится для него предметом всё большего разочарования и лишает его сна.

Видимо из-за проблем со сном, накануне Трамп в очередной раз пригрозил России новыми санкциями. Если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня, США вместе с партнёрами введут новые ограничения, написал американский президент в соцсети Truth Social.

В Кремле на это ответили, что обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учёта нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, Москва уже сделала первый шаг к миру: с 00:00 8 мая по 00:00 часов 11 мая по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина Россия прекратила все боевые действия в зоне спецоперации.