В Кремле оценили переговоры России с США

Темп российско-американских переговоров не замедлился, все продолжается по-прежнему. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал контакты Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу.

Ушаков при этом подчеркнул, что договоренностей насчет следующих контактов российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не достигнуто. Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что в переговорах по нормализации работы российских и американских дипмиссий пока нет осязаемого прогресса.

По словам Юрия Ушакова, американские коллеги прекрасно знают российскую позицию по Украине. В Вашингтоне представляют, каким образом, если следовать реализации позиции России, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию, приводит слова Ушакова ТАСС.