Мишустин обсудил долгосрочную аренду сельхозтехники аграриями

Лизинг - долгосрочная аренда сельхозтехники - помогает укреплять позиции России как поставщика продовольствия на мировом рынке. Такое мнение выразил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым.

Сейчас в разгар посевной производители сельхозпродукции нуждаются в доступной и качественной технике. Павел Косов доложил премьеру, что в минувшем году половина всех тракторов и комбайнов в стране аграрии приобретали через программу "Росагролизинга". Сейчас доступно льготное кредитование и покупка машин без первоначальных взносов.

Большой популярностью у аграриев пользуется специальная акция. В её рамках они могут получить технику до начала посевной, а выплачивать основной долг после сбора урожая.

На данный момент 10 филиалов компании работают в разных регионах страны, в том числе и в Мариуполе. В собственности "Росагролизинга" компании 55 тысяч сельхозмашин, 85% - отечественные. Ещё один важный вопрос - обратная связь от аграриев.