Лев Лещенко высказался против бесплатных выступлений на 9 Мая

С предложением не платить артистам миллионы за концерты 9 Мая выступила депутат Госдумы Нина Останина. Она пояснила, что любовь к Родине должна подтверждаться не гонорарами, а душевными выступлениями.

Вика Цыганова согласилась с депутатом. Певица даже пристыдила коллег, которые отказываются бесплатно выступать в День Победы, заявив, что они потеряли совесть.

Народный артист России Лев Лещенко тоже не остался в стороне от громкой темы. Сам он всегда выступает 9 Мая бесплатно. Но при этом не одобряет инициативу Останиной. Лещенко отметил, что обязывать всех артистов выходить на сцену на безвозмездной основе не стоит.

По мнению Льва Валерьяновича, каждый должен отвечать за себя. Более того, он напомнил, что не все певцы живут в роскоши, есть и те, кому лишняя копеечка за концерт не помешает.

"Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам. У нас единственные заработки – это музыка. Мне достаточно другой работы, за которую я получаю деньги. У кого концертов меньше, тем тяжело. У всех есть семьи, которые надо кормить", – поделился своим мнением с "Абзацем" Лещенко.