Конклав по избранию нового папы начался в Ватикане

Итальянские новостные телеканалы начали прямую трансляцию от Сикстинской капеллы в Ватикане. Здесь открылось первое заседание конклава, на котором будет избран новый папа Римский.

Процессия 133 кардиналов-выборщиков прибыла в Сикстинскую капеллу из Паолинской капеллы Апостольского дворца. После исполнения гимна Veni creator spiritus "князья церкви" принесли присягу, они поклялись хранить втайне все, происходящее на конклаве.

Будущий понтифик для избрания на Апостольский престол должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков - это не менее 89 голосов участников конклава. Все ждут дыма из трубы Сикстинской капеллы, который известит верующих о результатах голосования. Предполагают, что первый сигнал появится после восьми часов вечера по московскому времени, передает РИА Новости.