Раскрыто содержание 17-го пакета европейских санкций против России

Европейские СМИ раскрыли содержание 17-го пакета антироссийских санкций, подготовленного Еврокомиссией. По данным брюссельского портала ЕUObserver, ЕК намерена внести в черный список 54 физических лица, 14 компаний и 149 танкеров.

Предложение Еврокомиссии было разослано странам ЕС 6 мая. Новый санкционный пакет не содержит никаких новых структурных торговых или экономических ограничений, поскольку Еврокомиссия стремится избежать любых задержек при его согласовании.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕК сообщало о 60 юридических и физических лицах и 150 танкерах. СМИ при этом признают, что итоговые цифры после согласования санкций со странами сообщества в Совете ЕС могут быть другими.