Агата Муцениеце призналась, что развод с Прилучным довел ее до алкоголизма

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись пять лет назад. Тогда актриса пережила худший период в своей жизни. Расставание с мужем привело к тому, что звезда сериала "Закрытая школа" едва не спилась.

Лишь спустя годы Агата решилась рассказать о том, с чем столкнулась. "У меня были с алкоголем проблемы. Я не пью. Я поняла, что у меня проблемы с контролированием количества выпитого алкоголя", — призналась Муцениеце в новом выпуске своего YouTube-шоу "Догадки Агатки".

Актриса решила, что спиртное поможет притупить ее боль. Повод выпить звезда находила легко, поэтому совесть ее была чиста, ведь пила не просто так, а "с горя". Пока в один момент Муцениеце не осознала, что ее жизнь катится под откос.

"У меня было миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пила и поняла, что я зашла слишком далеко, и прекратила это дело", — поделилась Агата.

Сейчас Муцениеце держится от спиртного подальше. Актриса решила, что лучше совсем не прикасаться к алкоголю, ведь чувства меры у нее нет.

"Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и все. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал? Зачем тогда пить, если всего два?" — пошутила звезда кино.