Собянин сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Подробности привел мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

Как написал Собянин, около 17 часов силами ПВО Минобороны отражена атака дрона, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Еще один беспилотник самолетного типа был уничтожен спустя примерно 40 минут.

Около 19.30 появилось еще одно сообщение. По данным Собянина, сбито еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Системы ПВО Минобороны России сработали четко, специалисты экстренных служб обследуют обломки.