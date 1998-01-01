Копия Камиллы Паркер-Боулз: что известно о затмившей Кейт Миддлтон любовнице принца Уильяма 

Принц и принцесса Уэльские с детьми посетили парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Уильям и Кейт держались рядом и улыбались публике. Сложно поверить, что сын Карла III нанял адвокатов, которые занимались разводом его матери, и готовится к расторжению брака с Миддлтон.

После совместного выхода принца и принцессы поползли слухи, что Уильям мог передумать. Ведь однажды они с Кейт уже пережили серьезный кризис в отношениях, но смогли устоять. Более того, Миддлтон отличается невероятной женской мудростью, всей Британии известно, что ей пришлось многое стерпеть, чтобы стать женой принца. Кэтрин годами тактично улыбалась, глядя на Уильяма с новыми девушками. Как рассказал Daily Mail биограф пинцессы Джессика Джейн, всерьез поволноваться Миддлтон заставила лишь одна любовница Уильяма — Джекка Крейг.

Принц был по-настоящему влюблен в Джекку. В 2003 году он даже привел девушку во дворец на вечеринку в честь своего 21-летия. Уильям не отходил от Крейг, Джекка даже села во главе стола рядом с принцем. Королевский биограф Кэти Николл в своей книге "Уильям и Гарри" утверждает, что в тот вечер наследник престола "пренебрежительно отозвался" о Кейт. "Он казался очень озабоченным красивой девушкой по имени Джекка Крейг", — пишет Николл.

О темноволосой красавице известно не много. Она эколог и зоозащитник. С Уильямом Джекка познакомилась, когда они оба были подростками. Это произошло в 1998 году в Кении. Семье Крейг принадлежит заповедник в Лева-Даунс. Как отмечают королевские биографы, внешне Джекка копия жены короля Карла III — Камиллы Баркер Боулз.

Но, из романа Уильяма и Джекки ничего не вышло. Девушка заявила, что может быть для принца только другом, ведь она не готова променять родную Кению на душный Лондон. Они остались друзьями, оба ходили на свадьбы друг друга. Джекка вышла замуж за своего товарища по охране природы Джонатана Бэйли из заповедника дикой природы Лева в Кении в 2016 году.