Эстония не пустила Фицо в Россию

Эстония запретила пролет самолета премьер-министра Словакии в Россию. Об этом сообщил в соцсети сам Роберт Фицо. По его словам, идет поиск другого маршрута.

Словацкий премьер уточнил в своем видеообращении, что Таллин запретил пролет его борта, несмотря на то, что у Словакии есть действующее разрешение на использование эстонского воздушного пространства. Фицо подчеркнул: речь идет о сознательной попытке сорвать его визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны, передает "Лента.ру".

Словацкий премьер отметил, что из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве. Протокол в эти минуты делает все, чтобы найти альтернативный маршрут, заключил Фицо.