Известный певец заступился за раскрывшую ориентацию Киркорова Марию Шукшину

Мария Шукшина в интервью Вячеславу Манучарову назвала Филиппа Киркорова представителем признанного экстремистским и запрещенного в России движения ЛГБТ. Актриса заявила, что певец имеет нетрадиционную ориентацию*.

Но, как оказалось, скорей всего Шукшина так сказала от обиды. Между артистами уже несколько лет тянется вражда. Конфликт разгорелся после того, как Мария Васильевна раскритиковала Филиппа Бедросовича за роль Ипполита в новогоднем ремейке "Иронии судьбы". Тогда Шукшина отметила, что Киркоров мог появиться и в образе Нади.

"Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией такая злая. Злыдня! Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль!" — ответил актрисе исполнитель хита "Единственная" в программе на НТВ.

Певец Игорь Наджиев в этом противостоянии поддерживает Марию Шукшину. Он отметил, что зря Киркоров публично оскорбил актрису, ведь она — эталон красивой русской женщины.

"Тянется этот конфликт Филиппа и Марии очень долго. Ну, что могу сказать? Филипп некрасиво повел себя, допуская такие высказывания по отношению к Марии Васильевне. Нельзя так общаться в медийном пространстве. Тем более, обращаясь к женщине", — прокомментировал новый виток конфликта Наджиев в беседе с "АиФ".

Артист пожелал Киркорову мира, сил и разума. Чтобы певец нес своей публике действительно светлые, добрые, настоящие идеи. "То, что не вызывает ненужный осадок. Я говорю про эти разборки, это дурновкусие, которые, к сожалению, превалируют в нашем отечественном шоу-бизнесе", — отметил Наджиев.



*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.