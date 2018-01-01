Акинфеев отрекся от "ноги бога": "Я не сумасшедший"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ценит свою репутацию. Спортсмен, как верующий человек, решил расставить все точки над i и опроверг регистрацию товарного знака "нога бога".

Как написал футболист в Telegram, никакую "ногу Бога" он не регистрировал. По словам Акинфеева, он не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирует. Спортсмен решил прокомментировать разгоревшееся в СМИ обсуждение, когда увидел, что новость комментируют уже представители РПЦ.

Футболист подчеркнул, что в Роспатенте было зарегистрировано только изображение ставшего легендарным сейва во время домашнего чемпионата мира 2018 года. И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом его фонда "Страна футбола".