МИД указал на единственное препятствие к перемирию на Украине

Россия никогда не выступала против прекращения огня на Украине. И заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с установлением 30-дневного перемирия вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Именно Киев является единственным препятствием к перемирию. Киевский режим нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая, объявленного президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы станет проверкой миролюбивых намерений украинских властей, сказано в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют проработки. В частности, длительное перемирие на Украине нуждается в обеспечении действенного контроля за его соблюдением.