На Украине предложили ввести срочную службу для женщин

Украинок могут начать призывать на срочную военную службу. С такой инициативой выступила советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева.

Советник считает введение обязательной военной службы для женщин важным и нужным шагом. По мнению Григорьевой, украинок можно готовить к военным действиям на базах стран НАТО. Западные друзья Киева должны прийти на помощь в этом вопросе.

"Я, допустим, за то, чтобы возобновить срочную службу. Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", — заявила Григорьева в эфире украинского телеканала "Общественное".

Но, советник ВСУ с сожалением отметила, хоть в последнее время украинки и стали активнее участвовать в общественной жизни, появилось больше феминистских движений, женщины по-прежнему не готовы к мобилизации. Григорьева убеждена, что плохой пример девушкам показывают мужчины, ведь многие украинцы продолжают уклоняться от военной службы.