Конклаву не удалось с первого раза избрать папу римского

Коллегия кардиналов не смогла с первого раза избрать папу римского. О неудаче голосования возвестил чёрный дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы.

На площади Святого Петра собралось в ожидании до 45 тысяч человек. В конклаве принимают участие 133 кардинала, которые имеют право голоса. Им запрещено общаться с внешним миром до того момента, пока князья церкви не изберут нового понтифика.

Кандидату необходимо набрать две трети голосов. О благополучном завершении конклава возвестит белый дым из трубы капеллы, сообщает "ТВ Центр".