Сергей Собянин: Победа будет за нами!

В этом году отмечается 60 лет присвоения Москве звания "Город-Герой". Об этом в преддверии Дня Победы на своей странице "ВКонтакте" напомнил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что наша цель сегодня – сделать всё для укрепления экономики и поддержки Вооружённых Сил. Победа будет за нами, написал Собянин. На своём сайте мэр опубликовал большую статью об успехах Москвы за последние годы.

Москва не случайно стала городом-героем. Столица СССР давала до 15% всей промышленной продукции страны. Ещё Москва была авиационной столицей Союза. Здесь располагалось большинство ведущих конструкторских бюро и порядка 30 самолётостроительных и моторостроительных производств.

Звание "Город-Герой" было присвоено Москве 8 мая 1965 года. Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. Звание "Крепость-Герой" носит Брестская крепость.