Более 20 тысяч реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории"

Проекту "Москва - с заботой об истории" исполнилось шесть лет. За это время москвичи передали на хранение более 20 тысяч семейных реликвий, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Люди несут в офисы "Мои документы" фотографии, письма и предметы времён Великой Отечественной войны. Также можно передать на хранение в архив фото- и видеоплёнки.

Все материалы сотрудники упакуют и передадут в Главархив. Там экспонаты будут хранится в подходящих условиях. Их можно увидеть в виртуальном музее на портале mos.ru.