Путин принял в Кремле Си Цзиньпина

Владимир Путин начал встречу в Кремле с Си Цзиньпином. Президент России встретил председателя КНР в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Сегодня пройдут переговоры с представителями Китая в разных форматах – будут встречи делегаций и беседа лидеров с глазу на глаз. Предстоит обсудить украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе будет затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут два совместных заявления и выступят перед журналистами, сообщает ТАСС.