Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

В Москву для празднования юбилея Победы продолжают прибывать главы государств и правительств со всего мира. Сегодня Владимир Путин провёл встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Его визит носит статус официального. На переговорах в Кремле лидеры подчеркнули: сотрудничество Москвы и Пекина имеет равноправный и взаимовыгодный характер стратегического партнёрства. Главы государств обсудили весь спектр двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня.

Владимир Путин поблагодарил китайского коллегу за визит и подтвердил готовность посетить Пекин для участия в саммите ШОС и мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны.

Владимир Путин: Дорогой друг, ещё раз хочу поблагодарить за сегодняшний визит, для нас он имеет большое значение, неисчислимые жертвы наших народов стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 миллионов жизней отдал Советский Союз, положил их на алтарь Отечества и алтарь Победы. И 37 миллионов жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость.

Си Цзиньпин: Уважаемый господин президент! Мой дорогой друг! Я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. История и реальность убедительно доказывают, что поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений являются императивом для продолжения многовековой дружбы двух народов.

Во второй половине дня Владимир Путин примет в Большом Кремлёвском дворце глав иностранных делегаций, для которых будет дан торжественный обед, сообщает "ТВ Центр".