Роль нашей страны в победе над фашисткой Германией намеренно обесценивают в Европе. И чтобы это подчеркнуть, именно на 9 мая запланирована встреча министров иностранных дел государств ЕС для обсуждения новых поставок вооружения Киеву. А мировые лидеры, которые приняли приглашение Москвы на празднование Дня Победы, столкнулись с угрозами.

Не поддавшись на провокации европейских ястребов президент Сербии Александр Вучич всё-таки прилетел в Москву. Память, история и благодарность за мир – говорит премьер Словакии, который пока ещё только ищет возможность попасть в Россию. Литва, Латвия и Эстония запретили пролёт спецборту Роберта Фицо, но он обещает сегодня быть в Москве любым способом.

Отговаривали многих, накануне Владимиру Путину на это жаловался и президент Конго. Тем, кто пытался сорвать этот важный наш день, российский поспред в ООН Василий Небензя задаёт вопрос - кого же будут чествовать в Киеве? "Миллионы украинцев, героически сражавшихся в Красной Армии и отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, или нацистских пособников Бандеру и Шухевича? В этом вопросе нужна ясность, поскольку нельзя объединить жертв и их палачей", - отметил дипломат.

Западные кураторы не позволяют Киеву пойти на диалог с Москвой, подбрасывая в пасть режиму очередные партии оружия. В это время Зеленский требует 30-дневного перемирия.

В российском МИДе заявили, что Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, делала это уже дважды. Но ВСУ откровенно срывают любые договорённости. А затишье использовали лишь для пополнения запасов оружия и перегруппировки сил.