Белоусов и иностранные гости возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны России Андрей Белоусов, лидеры и руководящий состав военных ведомств 18-ти государств возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Сегодня в Москве приземлились самолёты президентов Беларуси, Казахстана, Индонезии, Эфиопии, Буркина-Фасо, Республики Сербской, генеральных секретарей ШОС и Организации исламского сотрудничества.

На празднование Дня Победы также ожидается прибытие глав государств и правительств стран СНГ, Абхазии, Египта, Палестины, Вьетнама, Зимбабве, Гвинеи-Биссау, Словакии, Боснии и Герцеговины, сообщает "ТВ Центр".