Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади, сообщает АГН "Москва". В церемонии приняли участие главком сухопутными войсками Олег Салюков, военный комендант Москвы, представители движения "Юнармия".

Ранее мэр напомнил на своих страницах в соцсетях, что в этом году отмечается 60 лет присвоения Москве звания "Город-Герой". Собянин написал, что столица СССР давала до 15% всей промышленной продукции страны. Ещё Москва была авиационной столицей Союза.

Звание "Город-Герой" было присвоено Москве 8 мая 1965 года. Такие звания носят 12 городов Советского Союза. Звание "Крепость-Герой" носит Брестская крепость.