Собянин показал президенту Кубы автозавод "Москвич"

Сергей Собянин и президент Кубы Мигель Диас-Канель посетили автозавод "Москвич". Мэр Москвы назвал Кубу близкой и родной для нас страной, примером героизма, стойкости и независимости, сообщает АГН "Москва".

Одним из примеров сотрудничества Москвы и Гаваны станет создание совместного предприятия, нового таксомоторного парка на базе машины "Москвич". "Я надеюсь, что эти машины украсят улицы Гаваны и сделают более комфортным передвижение по вашему замечательному городу", – отметил Собянин.

По словам президента Кубы, появление новых автомобилей на улицах Кубы будет иметь большой эффект и станет вехой в современных отношениях двух столиц.

Известно, что таксопарк с "Москвичами" в столице Кубы будет обслуживать 2,2 миллиона её жителей, более 150 тысяч туристов из России и других стран. Для начала на Кубу отправят 50 машин: 25 автомобилей с бензиновыми двигателями и столько же электромобилей.