Бывшая жена Галустяна впервые рассказала, как переживает развод

Михаил и Виктория Галустян в конце апреля объявили, что оформили развод. Супруги расстались после 18 лет совместной жизни. Причину разрыва они не указали, лишь обмолвились, что разошлись мирно.

"Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", — заявили Галустяны на своих страницах в соцсетях.

По слухам, юморист закрутил роман на стороне, это и разрушило его брак. Как пишет "Комсомольская правда", Галустян за спиной жены встречался с визажисткой по имени Милена. Сейчас девушка находится на последних месяцах беременности, кто отец ее ребенка — не известно.

Ни Галустян, ни его бывшая жена эти домыслы не комментируют. Виктория вообще долгое время ничего не говорила о разводе. Но поклонники все-таки вынудили экс-супругу артиста высказаться. Люди присылают Виктории сотни сообщений, в большинстве из них слова поддержки.

"Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Все вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми", — впервые рассказала, как переживает развод бывшая жена комика. Пост Виктория опубликовала на своей странице в соцсети, сопроводив его фотографией со старшей дочкой Эстеллой.

Напомним, у Михаила Галустяна от первого брака подрастают две дочери. Эстелле 14 лет, а Элине — 13 лет. Красавицу Викторию артист встретил еще до того, как стал знаменитым.