Лукашенко и Токаев прилетели в Москву на празднование Дня Победы

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Беларуси Александр Лукашенко прибыли в Москву, сообщает ТАСС. 9 мая они посетят парад на Красной площади, посвящённый 80-летию Победы.

Ранее сегодня председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Позже сегодня пройдут переговоры в расширенном формате.

Сторонам предстоит обсудить украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе будет затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".