ВСУ предприняли две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области. Об этом сообщает Минобороны. Также украинские военные провели атаки в районе Дзержинска в ДНР.

В ведомстве отметили, что киевский режим отказывается присоединиться к перемирию. ВСУ 488 раз нарушили режим прекращения огня.

В свою очередь, Вооружённые силы России строго соблюдают режим прекращения огня, не наносят удары авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками.

С 00:00 8 мая по 00:00 часов 11 мая по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина Россия прекратила все боевые действия в зоне спецоперации. Москва предложила Киеву присоединиться к перемирию, но он отказался.