Киевский режим отказался соблюдать перемирие

Украина не прекратила ведение боевых действий против российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.

ВСУ пытались снова прорваться в Курскую область. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и миномётов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что преднамеренные деструктивные действия украинской стороны стали свидетельством стремления Киева не допустить урегулирования конфликта мирным путём. Армия России будет зеркально реагировать на нарушения ВСУ режима прекращения огня, пообещали в Минобороны.

С 00:00 8 мая по 00:00 часов 11 мая по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина Россия прекратила все боевые действия в зоне спецоперации. Москва предложила Киеву присоединиться к перемирию, но он отказался.