Футбольные фанаты разгромили центр Парижа

Массовыми беспорядками завершились празднования футбольных болельщиков на Елисейских полях во французской столице. После того как клуб "Пари Сен-Жермен" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв англичан, разгорячённые фанаты принялись бить витрины, жечь пиротехнику и бросать камни в полицию.

В толпу на полной скорости врезался легковой автомобиль. Три человека госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. После ЧП очевидцы вытолкали водителя из машины, а саму её подожгли, сообщает "ТВ Центр".