Кремль ответил на слова Вэнса о завышенных требованиях России

Россия хочет, чтобы её законные интересы были учтены в украинском урегулировании. Так в Кремле прокомментировали недавнее заявление вице-президента США о чрезмерных требованиях России в вопросе украинского урегулирования.

"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что администрация Трампа понимает важность украинской темы для России. По словам Пескова, диалог России и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования на переговорах по Украине. Правда, при этом он признал: в США не считают, что Москва вовсе не заинтересована в мирном урегулировании. Как уже было не раз заявлено в Белом доме, следующим шагом на переговорах должны быть прямые контакты Москвы и Киева.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.