Уехавшая из страны Пугачева зарабатывает на россиянах: "По 10 миллионов рублей в день"

Алла Пугачева покину Россию еще в 2022 году, но ее песни все еще обожает народ, чем артистка и пользуется. Оказалось, что Примадонна до сих пор продолжает зарабатывать на своих поклонниках.

Алла Борисовна давно не дает концерты, но в прошлом году порадовала фанатов новым альбомом. Хотя "новым" его назвать трудно, это была концертная запись ее давних сольников в Кремле.

Как рассказала "Комсомольской правде" приятельница Пугачевой, исполнительница хита "Айсберг" не ожидала, что кто-то будет скачивать эту запись, но альбом произвел фурор в Сети.

"Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ", – рассказала журналистам знакомая певицы.

Весной 2025-го Примадонна выпустила две новых композиции, но они провалились. Как объяснила телевизионный продюсер Алина Красная, песни не понравились слушателям, но народ все еще любит старые хиты Пугачевой. Песни, которые она спела до отъезда из России, действительно до сих пор приносят Алле Борисовне миллионы рублей.

"На "Старинных часах" и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5-7 миллионов рублей в квартал. Это около 28 миллионов рублей в год", – отметила Красная.