Путин пригласил Си Цзиньпина на обед в Грановитую палату Кремля

Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжают общение в неформальной обстановке под сводами Грановитой палаты Кремля. Президент России пригласил председателя КНР на обед, сообщает ТАСС.

Ранее лидеры России и Китая провели трёхчасовые переговоры. Также в расширенном составе встретились делегации двух стран.

Стороны обсудили украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе был затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".

Завтра Си Цзиньпин и другие иностранные гости примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, в том числе они посетят парад на Красной Площади.