На День Победы в Москву прилетели Мирзиёев и Жапаров

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Киргизии Садыр Жапаров прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Ранее сегодня в столицу прилетели главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Беларуси Александр Лукашенко. Утром в Кремле прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Путиным.

Стороны обсудили украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе был затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".

Завтра Си Цзиньпин и другие иностранные гости примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, в том числе они посетят парад на Красной Площади.