На Сахалине спасли застрявшего в волнорезе тюленя

На Сахалине спасли застрявшего тюленя. Самка сивуча зацепилась хвостом за металлический штырь волнореза. Самостоятельно выбраться из ловушки она не смогла, сообщает "ТВ Центр".

Животное провисело вниз головой в течение нескольких часов. Ситуацию осложнял ещё и надвигающийся прилив - обессиленная самка могла в любой момент захлебнуться.

После тщательной подготовки специалисты смогли спилить штыри, затем закинули стропы и сняли 130-килограммового тюленя с крючка. Раны оказались некритичными - штырь проткнул шкуру, мышцы и органы оказались не задеты.