Путин подписал указ о мерах поддержки семей участников СВО

Новая мера социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым родственники получивших ранения бойцов, могут рассчитывать на бесплатные путёвки в санаторно-курортные учреждения, где военные проходят реабилитацию.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе уточняется, что родные военнослужащих имеют также право на бесплатный проезд до места назначения, сообщает "ТВ Центр".

Его действие распространяется на близких родственников сотрудников Росгвардии, полиции, Следственного комитета, бойцов добровольческих формирований, воюющих как в зоне СВО, так и выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на приграничные территории России.