Принцы Гарри и Уильям повторили фатальные ошибки Дианы: "Их ждет горькая судьба матери"

Сыновья британского короля Карла III не усвоили урок, который жизнь преподала их матери принцессе Диане. Гарри и Уильям тоже решили выяснять отношения с помощью СМИ.

Королевский эксперт Даниэла Элсер после публикаций откровений друга герцога Сассекского, журналиста Тома Брэдби, заявила, что лет 30 назад уже видела подобную историю. И тогда все завершилось трагедией.

По словам Элсер, главной проблемой для принцессы Дианы и ее мужа тогда еще принца Чарльза стал даже не скандал из-за измен, а публичность этого конфликта. Если бы все осталось в стенах Кенсингтонского дворца, то папарацци не начали бы погоню за сенсацией.

Похожая ситуация сейчас складывается в отношениях принцев Гарри и Уильяма. Герцог Сассекский то взболтнул лишнего Опре Уинфри, то выпустил мемуары, в которых явно перегнул с откровениями, то разговорился с другом — либо забыв, что Брэдби в первую очередь журналист, либо же преследуя свои цели. В результате его брату пришлось выслушивать неудобные вопросы от СМИ.

Как напоминает издание Express, Брэдби рассказал, что герцог Сассекский не общается с семьей, король не отвечает на звонки сына, старший брат и слышать не хочет о Гарри, в итоге его "сердце его разбито". С обеих сторон накопилось множество обид. Ситуация очень сложная, и журналист считает, что такое положение едва ли когда-нибудь изменится.

Даниэла Элсер, в свою очередь, отмечает, что сегодняшняя картина очень напоминает ту, которая сложилась в королевской семье в начале 1990-х. Тогда Леди Ди, чувствуя себя покинутой и несчастной, обвиняла бывшего мужа в бесчувственности — тот, в свою очередь, называл ее истеричкой. Такая же буря сейчас бушует из-за конфликта между Гарри и Уильямом.

Элсер отмечает, что единственный урок, который можно вынести из истории Чарльза и Дианы: в конфликте с участием прессы победитель один — пресса. Эксперт надеется, что принцы все же вспомнят это и задумаются о примирении.