Россия отмечает День Победы

Россия отмечает один из самых важных праздников – День Победы. 80 лет назад СССР одержал победу над нацистской Германией. Это - особенная дата для каждого жителя России. Во всех регионах чтят память погибших на полях сражений, чествуют ветеранов.

Сегодня па Красной площади промаршируют более 10 тысяч военнослужащих, среди них - участники спецоперации, а также подразделения из Беларуси, Вьетнама, Китая и других стран.

Одними из первых парадные колонны прошли по главной площади Петропавловка-Камчатского. В строю - курсанты, пограничники, росгвардейцы, сотрудники МЧС. Впервые в шествии приняли участие юные казаки.

В Южно-Сахалинске по площади Победы промаршировали кадеты, юнармейцы и вернувшиеся из Донбасса военные. В составе механизированной колонны - современные зенитно-ракетные комплексы и раритетная техника.

В Благовещенске в параде приняли участие более двух тысяч человек. Механизированную часть парада открывал легендарный танк Т-34, громивший фашистов 80 лет назад.

Эстафету торжественных шествий у самых восточных регионов нашей страны приняла столица Приморья. В параде Победы во Владивостоке участвовали около двух тысяч человек и более 50 единиц боевой техники. Смотрите репортаж Ольги Скрипниковой.