Космонавты обратились к россиянам с борта МКС

Поздравления с Днём Победы сегодня звучат из космоса. Российский экипаж с МКС присоединился к акции "Бессмертный полк", сообщает "ТВ Центр".
Семь космонавтов воевали на фронтах Великой Отечественной. Среди них - Георгий Береговой, фотография которого размещена на станции. Он - единственный дважды Герой Советского Союза, который получил первую звезду за военные подвиги, а вторую - за космический полёт.
Сергей Рыжиков:
С момента завершения ВОВ прошло 80 лет, и почти не осталось в живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность - сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа - большая честь доставить на борт МКС копию Знамени Победы.
Алексей Зубрицкий:
Находясь здесь, мы отчетливо понимаем, как прекрасна наша планета, и что это действительно наш общий дом. МКС - яркий пример того, как граждане разных стран могут вместе создать что-то по-настоящему важное и полезное для всего человечества.
Кирилл Песков:
Сегодня мы вспоминаем тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма. Преклоняем голову перед теми, кто остановил врага и не вернулся с полей сражений. Чествуем тех, кто ковал оружие победы в тылу, кто пережил голод, бомбёжки и разруху. Благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин.