Космонавты обратились к россиянам с борта МКС

Поздравления с Днём Победы сегодня звучат из космоса. Российский экипаж с МКС присоединился к акции "Бессмертный полк", сообщает "ТВ Центр".

Семь космонавтов воевали на фронтах Великой Отечественной. Среди них - Георгий Береговой, фотография которого размещена на станции. Он - единственный дважды Герой Советского Союза, который получил первую звезду за военные подвиги, а вторую - за космический полёт.

Сергей Рыжиков: С момента завершения ВОВ прошло 80 лет, и почти не осталось в живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность - сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа - большая честь доставить на борт МКС копию Знамени Победы.

Алексей Зубрицкий: Находясь здесь, мы отчетливо понимаем, как прекрасна наша планета, и что это действительно наш общий дом. МКС - яркий пример того, как граждане разных стран могут вместе создать что-то по-настоящему важное и полезное для всего человечества.