Рахмон и Гунба прибыли в Москву

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Абхазии Бадра Гунба прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сегодня в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, прибыли президенты Узбекистана, Киргизии, Казахстан и Беларуси.

Утром в Кремле прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе был затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".

Днём Путин пригласил китайского гостя на обед в Грановитую палату Кремля. Лидеры России и Китая продолжили общение в неформальной обстановке.