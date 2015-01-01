Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались более семи часов

Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. Сегодня об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Китайский лидер прибыл с официальным визитом в Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы.

Переговоры в общей сложности продолжались более семи часов. Он начались с беседы глав двух государств и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций. По их итогам Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Китайский борт №1 сопровождает эскорт истребителей в небе. У отеля, где разместилась делегация КНР, сотни людей с флагами Поднебесной. Так Москва встречает Си Цзиньпина. Кортеж прибывает в Кремль. Автомобиль, кстати, китайского производства. В Георгиевском зале, тем временем, уже всё готово - максимально торжественная обстановка. Высокого гостя приветствует президент.

Проще сказать кого из вице-премьеров, министров и глав госкорпораций сегодня, в Кремле не было. Ведь между Россией и Китаем - всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Только в этом году лидеры общались уже дважды. Си Цзиньпин также присутствовал на Параде Победы в 2015 году.

Владимир Путин: Уважаемый господин председатель, дорогой друг! Я ещё раз хочу вас поблагодарить за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение. Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 миллионов жизней отдал Советский Союз, положил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы, и 37 миллионов жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута. Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях.

Парадный расчёт Национально-освободительной армии Китая, который завтра пройдет по Красной площади торжественным маршем, самый большой иностранный контингент из тех, что прибыли в Москву. Китай, в свою очередь, в сентябре ждёт с визитом Владимира Путина. Наш президент приглашен на саммит ШОС и мероприятия, посвящённые 80-летию победы над милитаристской Японией и окончании Второй мировой войны.

Си Цзиньпин: Сегодня перед лицом негативных тенденций, односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны, сообща формировать равноправный и многополярный мир.

Об этом же говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров. Отмечается в частности, что не все страны так называемой ядерной пятёрки отказались от менталитета холодной войны. А такие военные альянсы как НАТО и АУКУС, куда помимо США входят Великобритания и Австралия, осуществляют экспансию, пытаясь давить на суверенные государства. Кроме того, создание американской системы ПРО "Золотой купол" в заявлении характеризуется как дестабилизирующий фактор, который может повлечь гонку вооружений в космосе. Это - общая позиция России и Китая.

Владимир Путин: Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Россия и Китай разделяют мнение что ООН и её Совет Безопасности должны и играть центральную роль в мировых делах. Сообща, последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для человечества, вместе противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма.

Си Цзиньпин: Китай и Россия, будучи основными театрами военных действий Второй мировой войны внесли решающий вклад в победу над фашизмом, и тем самым заложили фундамент послевоенного мироустройства.

Не зря в полном названии, подписанного сегодня документа содержится фраза "новая эпоха". В которой у Москвы и Пекина – особая роль.

Владимир Путин: В нашем совместном заявлении поставлены амбициозные задачи. Речь, в частности, о том, чтобы обеспечить к 2030 году существенное, качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций, увеличить масштабы и совершенствовать структуру экономических связей.

Этому будут способствовать почти три десятка новых межправительственных соглашений. Причём, во всех сферах – от экономики и инвестиций до культуры, в частности кинопроизводства. Си Цзиньпин также предложил провести перекрестный год образования в России и Китае. Владимир Путин эту идею поддержал.

Визит председателя КНР в Россию имеет статус официального. Это значит, что помимо участия в мероприятиях, приуроченных к 80-ой годовщине Великой Победы, у китайской делегации обширная деловая программа. Пекин – ведущий торгово-экономический партнёр Москвы. Товарооборот растёт, год за годом обновляя рекордные показатели.

Россия занимает первое место по экспорту трубопроводного газа и нефти в Китай. А ещё является крупнейшим в мире импортером китайских автомобилей, одновременно поощряя создание и перенос к нам промышленных предприятий. При этом 95% расчётов между Москвой и Пекином уже осуществляется в национальных валютах. В этом году, ожидают эксперты, Россию посетят более миллиона граждан КНР. Дальний Восток, Сибирь, Петербург и конечно, Москва. Где теперь с размахом праздную еще один новый год – китайский.

Владимир Путин: Я уверен москвичи сейчас меня слушают, слышат и вспоминают эти приятные события. У нас много поводов для радости: традиционный Новый год 1 января, праздник по старому стилю 14 января, а теперь и торжества по лунному календарю.

Фирменная российская черта – гостеприимство. Причём, даже на самом высоком уровне. Экскурсия по Кремлю для председателя КНР. Парадные залы, изысканный антураж. Путин и Си останавливаются у картины Сергея Присекина "Кто к нам с мечом придёт". В центре - Александр Невский. Разговор продолжили уже в формате тет-а-тет за чашкой чая. Завтра Си Цзиньпин посетит Парад Победы в статусе главного гостя российской стороны.