Собянин поздравил москвичей с Днём Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с Днём Победы. Праздничное обращение прозвучало в эфире телеканала "Москва 24".

Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила – и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей, принесла мир народам планеты. С тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла. С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего: веру и любовь к Отчизне.