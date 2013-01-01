Конклав в Ватикане избрал нового папу римского. Из трубы Сикстинской капеллы пошёл белый дым, что говорит об избрании главы Римско-католической церкви.

Для избрания одному из 133 участников в возрасте до 80 лет надо было набрать две трети голосов. Имя нового папы римского объявят после того, как избранный, сменив одеяние на белое, появится на балконе собора Святого Петра.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Перед уходом из жизни он долго болел, у него были проблемы с лёгкими.

Франциск занимал пост папы римского с 13 марта 2013 года. Он стал вторым папой XXI века, умершим при исполнении своих обязанностей.