Путин пригласил иностранных гостей на обед в Кремль

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на День Победы. Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлёвском дворце перед обедом от имени главы государства.

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко пообщались неформально несколько минут. Российский лидер в шутку поприветствовал белорусского коллегу на английском языке.

"Можно к вам?" - спросил Лукашенко, заходя в Кремль. Российский лидер, смеясь, ответил: "welcome".

"Как вы добрались?", - спросил Путин президента Сербии Александра Вучича.

Ранее сегодня в российскую столицу прилетели президенты Таджикистана, Абхазии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, лидер Палестины.

Утром в Кремле прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе был затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".