Кремль: Россия и США движутся к встрече президентов

Россия и США движутся к встрече президентов. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он считает, что такой прогресс есть.

"Мне кажется, движемся всё-таки", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Ушаков также назвал недавние заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса вполне любопытными и несущими конструктивный заряд.

По мнению помощника российского лидера, требования и предложения Москвы в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя и не все. Но процесс идёт, заверил он журналиста.