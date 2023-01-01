Новым папой римским стал американский кардинал

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был выбран новым папой римским. Он принял имя Лев XIV. Новому папе римскому 69 лет. Он провёл большую часть своей карьеры в качестве миссионера в Перу. Кардиналом его назначил папа Франциск в 2023 году.

Около часа назад конклав избрал нового папу римского. Из трубы Сикстинской капеллы пошёл белый дым.

Для избрания одному из 133 участников в возрасте до 80 лет надо было набрать две трети голосов. Имя нового папы объявили после того, как он надел белое одеяние и вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Перед уходом из жизни он долго болел, у него были проблемы с лёгкими.