Путин в Кремле поднял тост за Победу, мир и благополучие

Владимир Путин во время обеда в честь глав иностранных делегаций поднял тост за Победу, мир и благополучие.

"Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей", - сказал глава России, обращаясь к гостям, приглашённым в Москву на торжества в честь 80-летия Победы.

9 Мая - священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять.

Обращаясь к иностранным гостям, Путин сказал. что Россия выступает за равенство и справедливость, за равную и неделимую безопасность для всех. Только такой подход сможет обеспечить долгосрочный мир для всех народов Земли, уверен российский лидер.

Вечером 8 мая Владимир Путин встретил в Большом Кремлёвском дворце глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на День Победы.

Ранее сегодня в российскую столицу прилетели президенты Таджикистана, Абхазии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, лидер Палестины – всего более 20 глав иностранных государств.

Утром в Кремле прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили украинский конфликт и российско-американские отношения, диалог Москвы и Пекина по самым важным вопросам, в том числе был затронут масштабный проект "Сила Сибири - 2".